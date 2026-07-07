Piazza Affari: performance negativa per Comer Industries

(Teleborsa) - Sottotono il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza , che passa di mano con un calo del 2,10%.



Il movimento di Comer Industries , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Le tendenza di medio periodo di Comer Industries si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 47,4 Euro. Supporto stimato a 46,2. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 48,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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