Milano 13:29
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Piazza Affari: calo per Comer Industries

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: calo per Comer Industries
Retrocede il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, con un ribasso del 2,37%.
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