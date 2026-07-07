Titoli tech europei a picco in scia a dati deludenti e tonfo di Samsung, a Milano STM (-6,3%) in fondo al Ftse Mib

(Teleborsa) - Seduta di forti vendite su STMicroelectronics che lascia sul terreno il 6,3% scivolando a 59,47 euro, in fondo al FTSE MIB (invariato).



Male anche gli altri titoli europei del comparto dei semiconduttori tra i quali Infineon (-7,1%), ASML (-6,1%), BE Semiconductor (-6,1%) e Nordic Semiconductor (-5,9%).



A pesare sulla performance del settore sono i dati di Samsung (-6,9% a Seul) che, nonostante un utile operativo preliminare balzato di 19 volte nel secondo trimestre, hanno deluso gli operatori che tornano a interrogarsi se gli investimenti in intelligenza artificiale si tradurranno i risultati soddisfacenti e sostenibili nel medio-lungo periodo.



A peggiorare il sentiment, contribuisce anche la notizia che la cinese DeepSeek sta sviluppando un proprio chip AI, alimentando ulteriormente le incertezze dei mercati sul comparto.



Lo scenario su base settimanale dell' azienda italo-francese di semiconduttori rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.



Lo status tecnico di breve periodo di STMicroelectronics mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 60,84 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 58,7. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 62,98.

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