ABI-Inail: protocollo d'intesa per agevolare investimenti in sicurezza sul lavoro

(Teleborsa) - Favorire gli investimenti delle imprese per tutelare e migliorare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo l’obiettivo del protocollo d’intesa sottoscritto oggi a Roma tra l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI). A firmarlo sono stati il presidente dell’Istituto, Fabrizio D’Ascenzo, e il direttore generale dell’ABI, Marco Elio Rottigni.



"La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro non sono un costo, ma un valore che genera benessere per le persone e competitività per le imprese - ha sottolineato il presidente dell’Inail, Fabrizio D’Ascenzo - Con questo protocollo facciamo un passo ulteriore verso un modello virtuoso in cui prevenzione e sviluppo economico si rafforzano a vicenda. Mettere in sinergia le risorse stanziate dall’Inail con la capacità del sistema bancario di sostenere finanziariamente le imprese significa, infatti, superare il problema della disponibilità di liquidità, ovvero uno dei principali ostacoli all’investimento in sicurezza, soprattutto per le realtà produttive più piccole".



"Attraverso questo protocollo, rafforziamo la collaborazione tra sistema pubblico e settore bancario - ha dichiarato il direttore generale dell’ABI, Marco Elio Rottigni - Favorire la realizzazione di condizioni di lavoro eque e sostenibili è fattore di sviluppo duraturo per le imprese e i territori in cui operano ed è un investimento strategico a supporto della competitività. È con questa consapevolezza che ABI insieme al mondo bancario incoraggia la diffusione di valori economici, sociali e civili ispirati al rispetto delle regole e contribuisce, in modo sinergico con le istituzioni e il tessuto produttivo, a sviluppare percorsi di crescita per le imprese".



L’intesa, spiega una nota congiunta, si inserisce nell’ambito delle politiche per la tutela nei luoghi di lavoro, promuovendo l’accesso delle imprese ai contributi pubblici a fondo perduto che l’Inail mette a disposizione del sistema produttivo attraverso i bandi Isi, per la realizzazione di progetti volti al miglioramento delle condizioni di sicurezza e all’adozione di soluzioni tecnologiche innovative anche per la prevenzione e gestione dei rischi ambientali, con una copertura che può arrivare fino all’80% della spesa complessiva. Il protocollo è finalizzato ad agevolare i finanziamenti bancari nonché la sostenibilità finanziaria dell’investimento, soprattutto a favore delle micro e piccole imprese, sia per la quota non coperta dal contributo Inail sia per anticipare investimenti futuri.



In particolare, con il protocollo siglato oggi, ABI e Inail rafforzano la collaborazione per favorire il dialogo e il confronto tra banche e imprese che investono in sicurezza. Grazie a un supporto qualificato, si potenzia la circolazione delle informazioni su requisiti e modalità di finanziamento dei progetti di prevenzione, oltre ad ampliare la conoscenza delle tipologie di intervento disponibili e favorirne l’adozione.

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