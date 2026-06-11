Burnout docenti, ANIEF punta a creare base di dati per test situazioni di stress

"Si è concluso il secondo incontro presso l'Osservatorio in materia di sicurezza
, nel corso del quale si è discusso del programma di lavoro. Tra i punti affrontati, uno sta particolarmente a cuore all'ANIEF: la promozione di misure volte a sostenere il personale scolastico e a contrastare il fenomeno del burnout
". Lo ha dichiarato Gianmauro Nonnis, vicepresidente Anief.
"Per l'ANIEF, la priorità assoluta è la creazione di una base dati fondata su rilevazioni effettuate sul personale della scuola, con l'obiettivo di misurare il livello di salubrità degli ambienti di lavoro. L'idea è quella di costituire una commissione mista composta da Ministero del Lavoro, Ministero dell'Istruzione e del Merito e Ministero della Salute
, coinvolgendo numerosi soggetti istituzionali, tra cui INAIL e INPS, oltre alle organizzazioni sindacali.
L'obiettivo sarebbe quello di elaborare un test da somministrare durante le ore di formazione obbligatoria del personale
, così da poter valutare, entro un determinato arco temporale, il livello di stress lavoro-correlato presente negli ambienti scolastici.
Successivamente, la commissione potrebbe avere anche il compito di individuare eventuali misure compensative, come l'esonero dal servizio o, nei casi più gravi, il prepensionamento, sulla base dei dati raccolti. Si tratta di rilievi che oggi mancano e che risultano indispensabili per intervenire in modo efficace.
L'ANIEF si dichiara pienamente disponibile a offrire il proprio contributo per la realizzazione di questa base dati
", conclude Nonnis.
"