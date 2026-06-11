Burnout docenti, ANIEF punta a creare base di dati per test situazioni di stress

"Si è concluso il, nel corso del quale si è discusso del programma di lavoro. Tra i punti affrontati, uno sta particolarmente a cuore all'ANIEF:". Lo ha dichiarato"Per l'ANIEF, la priorità assoluta è la creazione di una base dati fondata su rilevazioni effettuate sul personale della scuola, con l'obiettivo di misurare il livello di salubrità degli ambienti di lavoro. L'idea è quella di costituire una commissione mista, coinvolgendo numerosi soggetti istituzionali, tra cui INAIL e INPS, oltre alle organizzazioni sindacali.L'obiettivo sarebbe quello di, così da poter valutare, entro un determinato arco temporale, il livello di stress lavoro-correlato presente negli ambienti scolastici.Successivamente, la commissione potrebbe avere anche il compito di individuare eventuali misure compensative, come l'esonero dal servizio o, nei casi più gravi, il prepensionamento, sulla base dei dati raccolti.L'ANIEF si dichiara pienamente disponibile a", conclude Nonnis.