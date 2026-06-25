Bpifrance e CDP Venture Capital, protocollo d'intesa per rafforzare cooperazione francoitaliana in materia deeptech

(Teleborsa) - A margine del Forum economico Francia-Italia, Bpifrance e CDP Venture Capital hanno siglato un protocollo d’intesa (MoU) volto a stabilire una partnership strategica per stimolare gli investimenti transfrontalieri e l’innovazione nei settori chiave del deeptech.



Questa iniziativa si inserisce nel solco del Trattato del Quirinale, firmato da Francia e Italia nel 2021, che ha gettato le basi per una cooperazione bilaterale rafforzata in ambiti strategici.



Il MoU firmato da Pascal Lagarde, Direttore Esecutivo di Bpifrance, ed Emanuele Levi, Amministratore Delegato di CDP Venture Capital, prevede che i partner collaborino per coinvestire in: imprese innovative (in fase seed e serie A), in particolare nei settori dell’intelligenza artificiale, della sicurezza informatica, della sanità, dei semiconduttori e dell’elettronica avanzata, dei sensori e

della fotonica, nonché dei materiali avanzati; fondi di venture capital italiani e francesi, con l’obiettivo di sviluppare e internazionalizzare l’ecosistema italiano e di rafforzare quello francese.



Per quanto riguarda gli investimenti diretti, le parti valuteranno la creazione di una joint venture per accelerare l’emergere di campioni europei, per istituzionalizzare ulteriormente questa partnership.



"Questa partnership con CDP Venture Capital riflette il nostro impegno comune a favore dell’innovazione e della crescita economica. Il Trattato del Quirinale ha gettato le basi per una cooperazione più stretta tra le nostre due nazioni e oggi, con questo protocollo d’intesa, compiamo un passo concreto verso la creazione di un polo di innovazione transfrontaliero. Unendo le nostre forze, non solo favoriremo l’emergere di leader europei nel settore del deeptech, ma creeremo anche un ecosistema francoitaliano più integrato e solido, che fungerà da catalizzatore per la leadership tecnologica europea.", ha dichiarato Pascal Lagarde.



"Il protocollo d’intesa firmato con Bpifrance rappresenta un passo concreto verso una cooperazione più strutturata tra Italia e Francia nel venture capital. La forza industriale dei nostri Paesi può diventare un formidabile acceleratore delle nostre iniziative deeptech strategiche e per la crescita di campioni transnazionali. Siamo convinti che questo accordo contribuirà a generare valore di lungo periodo per i nostri Paesi, accelerando l’abilitazione di nuove frontiere dell’innovazione e rafforzando la sovranità tecnologica europea.", ha aggiunto Emanuele Levi.

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