Intesa, Compagnia di San Paolo appoggia OPAS su MPS

(Teleborsa) - La Compagnia di San Paolo appoggia la scelta di Intesa Sanpaolo di lanciare l'OPAS su MPS . Lo dice il presidente Marco Gilli in un'intervista a La Stampa. L'operazione interessa da vicino la fondazione torinese, primo azionista della banca guidata da Carlo Messina con il 6,6% del capitale; se l'operazione andasse in porto, la quota si diluirebbe al 5,1%, ma la Compagnia resterebbe comunque il primo azionista.



"La sosteniamo perché genera valore per gli azionisti, ma soprattutto perché rafforza il posizionamento dell'Italia in Europa - ha detto Gilli - Vedo due benefici fondamentali: una maggiore tutela del risparmio degli italiani e la creazione di valore industriale duraturo, con effetti positivi sull'economia reale".



A una domanda se per Compagnia di San Paolo e per le altre fondazioni azioniste ci sarebbe la possibilità di acquistare nuove azioni della banca senza violare il tetto imposto protocollo ACRI-MEF, ha replicato: "Oggi il protocollo ACRI-MEF stabilisce regole precise e noi le rispettiamo integralmente. Tuttavia, se il quadro dovesse evolvere, credo che una riflessione potrebbe essere utile, soprattutto per le fondazioni ben patrimonializzate. Nel nostro caso meno della metà del patrimonio è investita in Intesa Sanpaolo e disponiamo di un portafoglio molto diversificato".



A una domanda sulla possibilità di aumentare la quota molto piccola dello 0,1% in Generali , ha detto: "Non escludo una riflessione, ma non posso esprimermi su singole ipotesi di investimento".

Condividi

```