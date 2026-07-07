Piano Mattei, intesa con Enel Foundation per formazione energetica in Africa

(Teleborsa) - Nell'ambito del Piano Mattei per l'Africa, è stato siglato un Protocollo d'Intesa fra la Struttura di Missione per l'attuazione del Piano ed Enel Foundation per supportare la formazione in ambito energetico in Africa. Il Protocollo è stato siglato dal Coordinatore della Struttura Fabrizio Saggio e dal Presidente di Enel Foundation Flavio Cattaneo, Amministratore Delegato del Gruppo Enel .



Il Protocollo definisce un quadro strutturato di collaborazione tra la Struttura di missione per l’attuazione del Piano Mattei e Enel Foundation volto a promuovere la convergenza delle attività di formazione energetica con il mondo universitario e dell'alta formazione, in Italia e in Africa, consolidando un percorso già avviato con programmi realizzati, risultati misurabili e un ecosistema formativo riconosciuto (tra gli altri il Pan African Training Center on Renewable Energy and the Energy Transition in Marocco in collaborazione con l'Università Mohammed VI Polytechnic – UM6P, le attività in Kenya con la Strathmore University e in Sudafrica con l'Università di Pretoria).



L'obiettivo è costruire percorsi di formazione sempre più rispondenti ai bisogni dei territori, con particolare attenzione a giovani e donne e all'accesso al mercato del lavoro, valorizzando le competenze locali e contribuendo alla crescita di professionisti in grado di guidare il cambiamento nel settore energetico del continente.

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