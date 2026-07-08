ASPI, Sottosegretario Ferrante visita la Control Room centro nevralgico per monitoraggio rete

(Teleborsa) - Il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante e il Direttore generale per le Autostrade del MIT Sergio Moschetti hanno visitato oggi la Control Room di Autostrade per l’Italia presso la Direzione Generale di Roma, alla presenza dell’Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Arrigo Giana.



La Control Room di ASPI è il centro nevralgico per il monitoraggio e la gestione della viabilità sull’intera rete autostradale efa perno su una piattaforma tecnologica d'avanguardia, che consente il controllo in tempo reale della rete, grazie all’integrazione di sistemi avanzati basati su intelligenza artificiale, droni e tecnologie IoT.



"Autostrade per l’Italia svolge un ruolo strategico per la mobilità del nostro Paese. Gestire la rete autostradale significa assicurare la continuità dei collegamenti, la manutenzione costante delle infrastrutture e la capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini e dei territori. La digitalizzazione, le tecnologie più avanzate e i sistemi di monitoraggio in tempo reale rappresentano strumenti preziosi per la modernizzazione infrastrutturale che, come Mit, stiamo portando avanti. L’innovazione è la chiave per garantire una mobilità sempre più sicura ed efficiente", ha affermato il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante.



"Ho voluto visitare personalmente la Control Room di Aspi, cuore pulsante di un sistema tecnologicamente avanzato che, 24 ore su 24, coordina la gestione del traffico, consente di intervenire con tempestività nelle situazioni di emergenza e - ha aggiunto - contribuisce ad elevare gli standard di sicurezza e a migliorare la qualità del servizio. Un progetto finanziato anche con fondi complementari al Pnrr che, ormai da due anni, garantisce un controllo capillare della viabilità e delle infrastrutture. Ho avuto modo di apprezzare l’impegno che Autostrade per l’Italia sta mettendo in campo sul fronte dell’innovazione tecnologica e la competenza e professionalità degli operatori che, ogni giorno, assicurano un presidio continuo della rete. Come Governo e come Mit stiamo attuando una strategia chiara: costruire un sistema infrastrutturale sempre più moderno, resiliente e competitivo. In questo percorso, il ruolo dei concessionari è determinante per tradurre gli investimenti in servizi più efficienti e sicuri, contribuendo a rendere la mobilità del Paese - conclude Ferrante - sempre più innovativa e all’altezza delle sfide del futuro".



La Control Room, sviluppata dal polo tecnologico Movyon, consente di coordinare da remoto la viabilità, monitorare lo stato delle infrastrutture e gestire tempestivamente le emergenze, incluse quelle legate a eventi meteo estremi. Il sistema si avvale di un’infrastruttura tecnologica diffusa lungo circa 3.000 km di rete, che comprende quasi 5.000 telecamere (di cui circa 3.000 in galleria), oltre 900 sensori di traffico e circa 400 centraline meteorologiche, strumenti fondamentali per garantire sicurezza, efficienza e tempestività negli interventi.

Condividi

```