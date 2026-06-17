Sicurezza e tutela infrastrutture sul territorio: 18 giugno confronto a Trento

(Teleborsa) - Il prossimo 18 giugno, a Trento, presso il Palazzo della Provincia, si terrà un confronto tra istituzioni, gestori e operatori del settore sui temi della sicurezza, della supervisione e della resilienza delle infrastrutture di trasporto e della tutela del territorio.



L’iniziativa, promossa da ANSFISA, riunisce enti territoriali, gestori delle reti infrastrutturali, operatori e tecnici con l’obiettivo di approfondire il monitoraggio delle infrastrutture, le principali criticità operative e le esperienze già in essere in materia di prevenzione e gestione del rischio da dissesto idrogeologico, con particolare attenzione al ruolo della programmazione pubblica e delle attività ispettive.



Sono previsti, tra gli altri, l’intervento del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alessandro Morelli, i saluti istituzionali degli Assessori ai trasporti della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano, oltre ai contributi degli operatori del settore e del mondo accademico. Le conclusioni saranno affidate al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e al Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti.



Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14:00, si terrà un tavolo tecnico dedicato agli operatori del settore, agli enti territoriali e ai gestori delle infrastrutture, finalizzato a favorire il confronto sulle attività di monitoraggio, gestione e mitigazione del rischio idrogeologico.







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