Italian Digital Media Observatory riceve finanziamento "Digital Europe" della Commissione Europea

per la terza volta

(Teleborsa) - L’Italian Digital Media Observatory (IDMO), coordinato dal centro di ricerca Luiss Data Lab e composto da Rai, TIM, ANSA, NewsGuard, Pagella Politica, T6 Ecosystem, Cy4Gate, si è aggiudicato per la terza volta il finanziamento della Commissione europea DIGITAL-2026-BESTUSE-TECH-EDMO-09 Digital Europe.



IDMO è l’hub italiano della rete dell’European Digital Media Observatory (EDMO), dedicata alla qualità dell’informazione, giornalismo e media literacy. Il progetto, dal valore di 1.304.289,34 euro, rinnoverà monitoraggio disinformazione, ricerca, fact-checking ed educazione ai media nel nostro paese.



DMO ha varato la campagna di media literacy Rai con un miliardo di contatti in sei stagioni, e le iniziative nelle scuole di TIM e ANSA in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, che hanno coinvolto oltre 50.000 studenti su cittadinanza digitale e corretto uso tecnologie.



Nei prossimi anni IDMO studierà le influenze ibride sulle elezioni in paesi UE per garantire un dibattito democratico senza censure.

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