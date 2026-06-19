Bax Energy: piattaforma globale, cybersecurity e talenti STEM "Made in Sicily" al centro della crescita

Con oltre- tra le più ampie basi installate nel software energetico in Europa - una presenza in più di 30 Paesi e 15 anni di esperienza, BaxEnergy, società del Gruppo Yokogawa, multinazionale giapponese leader a livello globale nei settori dell'automazione industriale, della strumentazione di misura e delle, ha presentato il, articolato nel triennio 2026 - 2028, che punta all’evoluzione da azienda di alta ingegneria a piattaforma industriale globale scalabile, integrata e sicura.La strategia poggia su una crescita organica sostenibile e su una possibile accelerazione per linee esterne. "Abbiamo definito un modello che coniuga disciplina operativa,", ha sottolineato Roberto Tundo, CEO di BaxEnergy. "Il nostro obiettivo è rafforzare il ruolo di BaxEnergy, all’interno del Gruppo Yokogawa, come piattaforma industriale globale integrata, resiliente e sicura, partner di riferimento per la transizione digitale del settore.""All’interno del Gruppo Yokogawa,della nostra visione per il futuro dell’energia, della digitalizzazione e dello sviluppo industriale sostenibile, ed è per me un onore condividere con voi questo momento" ha dichiarato Takeshi Suzuki, General Manager Renewable Energy Business di Yokogawa "Da quando BaxEnergy è entrata a far parte del Gruppo nel 2024, abbiamo continuato a rafforzare la nostra collaborazione. In questi due anni abbiamo scoperto non soltanto una solida eccellenza tecnologica, ma anche una".Il piano fissa per il 2028 unpari a circa(+39% medio annuo rispetto al 2025) e un EBITDA in forte rafforzamento a circa 14 milioni di euro (+81% medio annuo). Gli investimenti complessivamente programmati nel triennio, al netto di eventuali operazioni per linee esterne, ammontano a circa 17 milioni di euro, con. 2025 Obiettivo 2028 Ricavi CAGR 25–28 12,3 M€ 32,6 M€ EBITDA +39% 2,4 M€ 14,4 M€ Investimenti* +81% 16,5 M€ Organico (persone) 140 +22% 210 +15%.Il percorso di crescita di BaxEnergy Fondata ad Acireale nel 2010, BaxEnergy ha costruito in quindici anni un patrimonio di competenze nei settori software ed energetico che oggi supporta. L’azienda conta attualmente 140 persone, prevalentemente ingegneri e sviluppatori, e continua a mantenere in Sicilia il proprio centro di sviluppo strategico. L’ingresso nel Gruppo Yokogawa ha rafforzato la dimensione internazionale della società, grazie anche alla rete commerciale globale del gruppo. Il piano di sviluppo prevede un significativo incremento dell’organico, attigendo soprattuto dalle, con l’obiettivo di consolidare un polo di innovazione tecnologica del Sud specializzato nell’energia digitale. In questi 15 anni di storia BaxEnergy è stata anche in grado di, e vanta un tasso diper i giovani laureati pari al 100%.Alla base del posizionamento di BaxEnergy c’è una piattaforma unica che integra monitoraggio, controllo operativo, manutenzione e cybersecurity. La soluzione si distingue per il suo, che consente di operare indipendentemente dal costruttore degli impianti e di gestire asset eterogenei all’interno di un unico ambiente tecnologico. A questa capacità si affianca la gestione intelligente delle(DERMS), un ambito sempre più centrale con la crescita della generazione distribuita e dei sistemi di accumulo. La sede di Acireale dispone di due control room operative 24/7 con la doppia funzione di cybersecurity e monitoraggio operativo degli impianti.Nei prossimi tre anni, le maggiori prospettive di espansione sono attese nelle rinnovabili ibride utility-scale, nella cybersecurity per gli ambienti operativi (OT) e nei servizi ricorrenti lungo l’intero ciclo di vita degli impianti. L’intelligenza artificiale è già integrata nella piattaforma come componente trasversale, con l’obiettivo di trasformare i dati operativi in decisioni più rapide ed efficaci. Le applicazioni spaziano dall’ottimizzazione della produzione energetica alla manutenzione predittiva, con unache mantengono comunque la supervisione e il controllo umano. Sul fronte della sicurezza informatica, BaxEnergy adotta un approccio "security-by-design", particolarmente rilevante in un contesto in cui le infrastrutture energetiche sono tra gli obiettivi più esposti alle minacce cyber. L’azienda offre inoltre servizi gestiti di cybersecurity attraverso un Security Operations Center OT-native interno, operativo 24 ore su 24 e allineato ai requisiti della direttiva NIS2 e dello standard IEC 62443.Un'altra sfida presente nei piani di Bax Energy è rappresentata dalche, a causa del boom dell'intelligenza artificiale, richiedono un monitoraggio energetico massiccio e un'integrazione efficiente con le fonti rinnovabili. La software house basata ad Acireale punta a esportare in questo nuovo mercato lematurate sugli impianti di generazione, consolidando il ruolo del distretto tecnologico catanese come hub di soluzioni software indipendenti dai grandi costruttori di hardware, posizionando un ulteriore mattone per la, il polo d'eccellenza industriale siciliano focalizzato su microelettronica, semiconduttori, informatica ed energie rinnovabili.Il piano industriale della società prevede anche una crescita sia organica che tramite, con l'obiettivo di attrarre e sviluppare sul territorio competenze di frontiera legate alla cybersecurity e all'intelligenza artificiale applicata agli asset energetici.BaxEnergy, società del Gruppo Yokogawa, sviluppa soluzioni digitali per la. Supporta gli operatori del settore energetico e industriale nell’ottimizzazione delle prestazioni degli impianti attraverso piattaforme software, servizi specialistici e soluzioni tecnologiche avanzate. Ha sede ad Acireale (CT).