OpenAI, Altman di nuovo in Corea per colloqui con Samsung

Valuta sforbiciata ai prezzi per fare fronte alla concorrenza di Anthropic

(Teleborsa) - L'amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman, settimana prossima volerà in Corea del Sud per incontrare i dirigenti di Samsung Electronics. Al centro delle discussioni gli sforzi dell’azienda per integrare l’intelligenza artificiale nelle proprie operazioni, secondo quanto riportato giovedì dall’agenzia di stampa Yonhap.



Il viaggio segnerà la prima visita di Altman in Corea del Sud in circa otto mesi. Durante la sua precedente visita in ottobre, aveva tenuto incontri separati con il presidente di Samsung Electronics Lee Jae-yong e il presidente del Gruppo SK Chey Tae-won.



Nel frattempo, a casa propria, OpenAI starebbe valutando di ridurre sensibilmente i prezzi dei suoi servizi di intelligenza artificiale in previsione di un’intensificazione della concorrenza con la rivale Anthropic, secondo quanto riportato da fonti vicine alla questione raggiunte dal Wall Street Journal. La società creatrice di ChatGPT starebbe considerando riduzioni significative dei prezzi applicati per i token, l’unità utilizzata per misurare e fatturare l’utilizzo dell’IA.

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