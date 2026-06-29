Lavoro, rinnovo CCNL autostrade, ASPI: accordo fondato su responsabilità condivisa

(Teleborsa) - Autostrade per l'Italia (ASPI) accoglie con favore l'accordo che ha portato al rinnovo del CCNL Autostrade e Trafori, raggiunto al termine del negoziato. "Desidero ringraziare tutte le parti coinvolte per il lavoro svolto, consentendoci di arrivare a questo importante risultato", commenta Antonio Cavallera, Direttore Human Capital and Organization del Gruppo ASPI.



"Ci troviamo in un'epoca in cui il sistema dei trasporti e delle infrastrutture, per stare al passo con una mobilità in rapida evoluzione, ridefinisce obiettivi, competenze e modalità di lavoro - sostiene Cavallera - In un simile contesto, questo accordo è fondamentale poiché rafforza un modello di relazioni industriali fondato sulla fiducia e sulla responsabilità condivisa. Al centro ci sono le persone che ogni giorno garantiscono efficienza, sicurezza e continuità del servizio sulla rete autostradale. Perché siamo convinti che la capacità del settore di affrontare le trasformazioni in corso, richieda che innovazione tecnologica e infrastrutturale vadano di pari passo con una profonda innovazione sociale".



Questo rinnovo, aggiunge, "investe sulla qualità dell'occupazione, dimostrando che nel nostro Paese c'è ancora ampio spazio per la concertazione, facendo crescere la competitività delle imprese e promuovendo, in un percorso sinergico, i diritti dei lavoratori".

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