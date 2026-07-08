Milano 10:59
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Borsa: Debole avvio per Milano, in calo dello 0,28%

Il FTSE MIB apre appena sotto la parità a 52.308,77 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole avvio per Milano, in calo dello 0,28%
Lieve ribasso per il principale indice della Borsa di Milano, in flessione dello 0,28%, a quota 52.308,77 in apertura.
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