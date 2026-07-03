Milano 9:12
52.783 +0,68%
Nasdaq 2-lug
29.329 -1,61%
Dow Jones 2-lug
52.900 +1,14%
Londra 9:12
10.692 +0,36%
25.796 +0,84%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,36%

Il FTSE MIB esordisce a 52.614,5 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,36%
Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza dello 0,36%, dopo aver aperto a 52.614,5 punti.
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