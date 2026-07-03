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Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,36%
Il FTSE MIB esordisce a 52.614,5 punti
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03 luglio 2026 - 09.02
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Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza dello 0,36%, dopo aver aperto a 52.614,5 punti.
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