Borse, petroliferi in battuta in scia commenti Trump su Iran

Il comparto corre dietro l'impennata del prezzo del greggio

(Teleborsa) - Seduta in rally per il comparto petrolifero, che spicca il volo sui mercati europei, in risposta all'ennesima impennata del greggio dopo i commenti di Trump sull'Iran. Il Presidente americano questa mattina ha dichiarato che il memorandum d'intesa con Teheran sul cessate il fuoco può considerarsi chiuso dopo la ripresa delle ostilità nelle ultime ore.



Presente al vertice NATO in Turchia, Trump ha accusato l'Iran di aver violato i termini della fragile tregua. "Facciamo un accordo, e tutti sono d'accordo", ha detto il tycoon, aggiungendo che poi "loro escono, parlano con la stampa e dicono che non ne abbiamo mai nemmeno parlato". "Per quanto mi riguarda, è finita", ha concluso.



Dopo queste dichiarazioni, il petrolio ha spiccato il volo, con il Brent che balza del 4,65 a 77,54 dollari al barile, otto i massimi raggiunti in mattinata, mentre il WTI guadagna 4,5% a 73,59 dollari.



Parallelamente, l'indice Stoxx 600 Energy avanza dell',62% evidenziando una delle migliori performance oggi sui mercati europei, sostenuto dalle ottime performance di BP (+2,7%), Shell (+1,7%), TotalEnergies (+1,15%), Eni (+2,7%), Repsol (+2,4%), Equinor (+2,2%) e Vaar Energi (+3,25%).

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