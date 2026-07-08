Eventi e scadenze dell'8 luglio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Mercoledì 08/07/2026

Appuntamenti:

Vertice NATO 2026 - Ankara, Complesso Presidenziale di Bestepe (Külliye) - Il Vertice sarà presieduto dal Segretario Generale della NATO, Mark Rutte. Si incontreranno i capi di Stato e di governo dei membri dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico per "Un'Europa più forte in una NATO più forte". È prevista la partecipazione del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani (da martedì 07/07/2026 a mercoledì 08/07/2026)

FOMC - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria

10:30 - Presentazione XIV Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare - Roma, Palazzo Piacentini - Il Rapporto, realizzato da OsserMare con il Centro Studi Tagliacarne, Unioncamere e Assonautica Italiana, è il principale strumento per analizzare e monitorare l'Economia del Mare in Italia. Offre una fotografia aggiornata del valore creato dalle filiere marittime e del loro contributo sulla competitività del Paese

10:30 - Inaugurazione nuovo Terminal Aeroporto di Roma Urbe - Roma, Aeroporto di Roma Urbe - Inaugurazione del nuovo Terminal dell'Aeroporto di Roma Urbe, porta d'accesso alla Mobilità Aerea Regionale del futuro, che si svolgerà alla presenza del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Parteciperanno il Presidente ENAC, Pierluigi Di Palma e l'Amministratore Unico ENAC Servizi, Marco Trombetti

10:30 - "Finanza e Aerospazio. Le sfide per la creazione di campioni globali italiani" - Torino, Auditorium grattacielo Intesa Sanpaolo - Evento organizzato da Intesa Sanpaolo con ESA e BEI con al centro dell’incontro la Space Economy. Interverranno, tra gli altri, Gian Maria Gros-Pietro, Presidente di Intesa Sanpaolo, Giorgio Marsiaj, Vicepresidente di Confindustria con delega all’Aerospazio, Gregorio De Felice, Chief Economist di Intesa Sanpaolo, e Massimo Comparini, Managing Director Space Division di Leonardo

11:00 - Agenzia del Demanio - Rapporto Annuale 2026 - Camera dei Deputati - L'Agenzia del Demanio presenta il 4* Rapporto annuale sulle attività di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato. Il Rapporto verrà presentato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme. All'evento interverranno il Vicepresidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli, e il Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo

11:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene alla presentazione del "XIV Rapporto Nazionale sull'Economia del Mare" organizzato da OsserMare

14:00 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Caravelli - Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni per la sicurezza esterna (AISE), Giovanni Caravelli

15:00 - Question time - Ministro Salvini - Question time con il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, alla Camera

18:00 - Presentazione della 47ª edizione del Meeting di Rimini - Roma, Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede - Presentazione della 47ª edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli. Interverranno, tra gli altri, Francesco Di Nitto, Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede, Lucia Albano, Sottosegretaria di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Benedetta Giovanola, Professoressa di filosofia morale, Università di Macerata, già titolare Cattedra Jean Monnet Ethics for Inclusive Digital Europe, co-titolare Cattedra UNESCO "Ethics of AI and Practical Wisdom" e Bernhard Scholz, Presidente della Fondazione Meeting per l'Amicizia fra i Popoli ETS

19:00 - "Nuove sfide e prospettive future del sistema previdenziale italiano" - Sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama - Il DG dell'INPS Valeria Vittimberga e Micaela Gelera, componente del Consiglio di amministrazione dell'INPS, parteciperanno alla conferenza promossa su iniziativa del Senatore Marco Scurria. L'incontro sarà dedicato all'evoluzione del sistema previdenziale, con un confronto sulle prospettive di sostenibilità, sul ruolo della previdenza complementare e sulle principali sfide demografiche ed economiche che mberga e il Paese

Aziende:

Crowdfundme - Assemblea: Assemblea ordinaria e straordinaria - seconda convocazione

Levi Strauss - Risultati di periodo

EEMS - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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