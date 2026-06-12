Stipulato atto di fusione per incorporazione di Smart4Tech e WeAreStarting in CrowdFundMe

Futura assemblea delibererà cambio di denominazione sociale a Entera S.p.A.

(Teleborsa) - Smart Capital , holding di partecipazioni industriali di tipo “permanent capital” specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity e la sua controllata Smart4Tech (“S4T”), CrowdFundMe , prima piattaforma italiana di crowdinvesting quotata su Euronext Growth Milan, e WeAreStarting, società specializzata in equity crowdfunding e servizi alle imprese (“WAS”) rendono noto che giovedì è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione di S4T e di WAS in CFM.



La fusione avrà efficacia civilistica a decorrere dall’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504 del codice civile. Gli effetti contabili e fiscali decorreranno dal 1° gennaio 2026.



Le società hanno inoltre fatto sapere che i componenti del consiglio di amministrazione di CFM, nel contesto della medesima operazione di fusione, hanno rassegnato le proprie dimissioni con effetto a partire dalla data in cui l’assemblea dei soci delibererà la nomina del nuovo consiglio di amministrazione di CFM. A riguardo, il consiglio di amministrazione ha conferito al Presidente del consiglio di amministrazione di CFM ogni più ampio potere per procedere alla convocazione dell’assemblea degli azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, per deliberare, inter alia, in merito al cambio di denominazione sociale da “CrowdFundMe S.p.A.” a “Entera S.p.A.” e al rinnovo dell’organo amministrativo.

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