CrowdFundMe, azionista Smart Capital deposita liste per nomina organi societari

(Teleborsa) - CrowdFundMe rende noto, in vista dell’assemblea degli azionisti del 7 luglio prossimo (in seconda convocazione, l’8 luglio), che Smart Capital , titolare di 1.770.100 azioni ordinarie della società, pari al 30,974% circa del capitale, ha depositato nei termini previsti, una lista di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione, contenente anche proposte di delibera in relazione al numero dei componenti, alla durata in carica, al presidente del CdA e al compenso degli amministratori, nonché una lista di candidati per la nomina del collegio sindacale, contenente inoltre proposte di delibera in relazione alla nomina del presidente dell'organo societario e al compenso dei sindaci.



Nel dettaglio, l'azionista propone di determinare in 7 il numero dei componenti il Consiglio e presenta la seguente lista di candidati: Laura Pedrinazzi (proposta presidente), Francesco Arlati, Andrea Nespoli, Stefano Giacomelli, Tommaso Baldissera, Gianluca Grugni (indipendente), Carlo Allevi.



Per il collegio sindacale, Smart Capital propone i sindaci effettivi Thomas Saccone, Nicola Didonna, Daniela Tomaselli; come sindaci supplenti Fabrizio Sormani e Maurizio Bitetto.

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