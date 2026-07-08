Ex Ilva: sindacati chiedono un confronto urgente a Palazzo Chigi

(Teleborsa) - Fim, Fiom e Uilm hanno inviato alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni una richiesta urgente di convocazione del Tavolo sull’ex Ilva presso Palazzo Chigi.



I segretari generali Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Davide Sperti denunciano il ritardo rispetto agli impegni assunti dal Governo nell’incontro del 5 marzo scorso, quando era stata garantita una nuova convocazione entro marzo, al termine della verifica sulla solidità finanziaria del Fondo Flacks.



Nonostante i ripetuti solleciti delle organizzazioni sindacali e le numerose notizie sulla vertenza, ad oggi non è ancora arrivata alcuna convocazione né è stato avviato un nuovo confronto.



Intanto, secondo Fim, Fiom e Uilm, la situazione dell’ex Ilva continua a peggiorare: migliaia di lavoratrici e lavoratori diretti, di Ilva in Amministrazione Straordinaria e dell’indotto vivono una fase di forte incertezza, mentre restano aperti i nodi legati al futuro industriale, produttivo e occupazionale del gruppo.



Per i sindacati è necessario che il Governo riapra immediatamente il dialogo con le parti sociali, garantendo il rispetto degli impegni presi e affrontando il futuro dello stabilimento, a partire dal piano di decarbonizzazione e dalle tutele per tutti i lavoratori coinvolti.



Fim, Fiom e Uilm chiedono quindi una convocazione non più rinviabile del Tavolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Se l’incontro non sarà fissato entro il 15 luglio, le organizzazioni sindacali annunciano un’autoconvocazione nazionale dei lavoratori di tutti gli stabilimenti ex Ilva a Palazzo Chigi, per chiedere al Governo decisioni concrete e il rispetto degli impegni assunti.

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