MPS, sindacati: integrità banca e tutela lavoro sono valori non negoziabili

(Teleborsa) - "Le grandi manovre e le ipotesi di risiko bancario che stanno occupando le cronache finanziarie degli ultimi giorni, con le proposte di Banco BPM e Intesa Sanpaolo , non possono essere trattate come una mera partita a scacchi tra consigli di amministrazione. Qualsiasi operazione straordinaria, aggregazione o partnership di mercato non può in alcun modo prescindere dal totale rispetto delle lavoratrici e dei lavoratori". Lo affermano le Segreterie di Coordinamento Banca Monte dei Paschi di Siena di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca Uil e Unisin



"Coloro che, con professionalità e immensi sacrifici, hanno difeso e rilanciato il Monte in questi anni difficili non possono essere considerati come una variabile di costo o un dettaglio di bilancio da ottimizzare - continuano i sindacati - La tutela dell'occupazione, la valorizzazione delle competenze e il mantenimento delle condizioni contrattuali devono rimanere al centro di ogni discussione.



"Le operazioni di questa portata non possono e non devono riguardare solo la sfera finanziaria, ma devono mettere al centro la parte industriale - viene sottolineato - Le logiche di puro guadagno a breve termine, i calcoli sui coefficienti patrimoniali e le mere sinergie di costo non creano sviluppo".



"Respingiamo categoricamente qualsiasi ipotesi - sostengono i sindacati - MPS ha una sua precisa identità storica, un profondo radicamento territoriale e una solidità commerciale, oggi ancora resa più forte dall'ingresso di un altro brand storico e di valore come Mediobanca , che vanno preservati nella loro integrità. Il Gruppo MPS rappresenta uno storico valore economico, sociale e culturale per l'intero Paese. Non assisteremo passivamente a decisioni calate dall'alto che mirano a valorizzare i capitali lasciando in secondo piano il lavoro e i territori. Il sindacato è pronto a tutelare l'integrità di MPS e la dignità di chi ci lavora".







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