Il comparto telecomunicazioni in Italia in frazionale rialzo (+0,66%), corre Giglio Group

(Teleborsa) - Performance positiva per l'indice del settore telecomunicazioni
, che si è mosso in aumento, rispetto all'andamento sottotono dell'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni
, che fa un passo indietro sul mercato.
Il FTSE Italia Telecommunications
ha aperto a 14.857,5, in salita dello 0,60% rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'indice EURO STOXX Telecommunications
mostra un calo dello 0,60% a 386.
Nel listino principale
, composto rialzo per Telecom Italia
, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,83%.
Tra le azioni del Ftse SmallCap
, vigoroso rialzo per Ops Ecom
, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 45,63%.