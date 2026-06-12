Londra: scatto rialzista per Melrose Industries
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, che mostra una salita bruciante del 4,06% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Melrose Industries evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Melrose Industries rispetto all'indice.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 4,591 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 4,724. Il peggioramento di Melrose Industries è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 4,517.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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