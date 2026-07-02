Londra: balza in avanti Melrose Industries

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere , che tratta in utile del 2,19% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Melrose Industries mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,65%, rispetto a +0,68% del principale indice della Borsa di Londra ).





Il quadro tecnico di breve periodo di Melrose Industries mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 4,909 sterline. Rischio di discesa fino a 4,759 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 5,059.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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