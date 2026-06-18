Londra: brillante l'andamento di Melrose Industries
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, in guadagno del 2,76% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Melrose Industries più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo di Melrose Industries ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 4,929 sterline. Supporto a 4,771. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 5,088.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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