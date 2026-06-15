Londra: andamento rialzista per Melrose Industries

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere , in guadagno del 2,92% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Melrose Industries rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di medio periodo di Melrose Industries ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 4,825 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 4,934, mentre il primo supporto è stimato a 4,717.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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