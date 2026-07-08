Madrid: scambi negativi per Sacyr
(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici, in flessione del 2,74% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sacyr più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Sacyr. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 4,759 Euro. Primo supporto visto a 4,635. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 4,589.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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