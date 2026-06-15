Madrid: scambi al rialzo per Sacyr

(Teleborsa) - Bene il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici , con un rialzo dell'1,86%.



Il trend di Sacyr mostra un andamento in sintonia con quello dell' Ibex 35 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Sacyr rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4,756 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4,702. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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