Madrid: risultato positivo per Sacyr

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici , che avanza bene del 2,18%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35 , evidenzia un rallentamento del trend di Sacyr rispetto all' indice azionario della Borsa di Madrid , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La situazione di medio periodo di Sacyr resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 4,633 Euro. Supporto visto a quota 4,557. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 4,709.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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