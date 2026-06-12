Milano 13:08
51.441 +1,85%
Nasdaq 11-giu
29.446 0,00%
Dow Jones 11-giu
50.849 +1,86%
Londra 13:08
10.416 +1,09%
Francoforte 13:08
24.592 +1,58%

Madrid: risultato positivo per Sacyr

Migliori e peggiori
Madrid: risultato positivo per Sacyr
(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici, che avanza bene del 2,18%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Sacyr rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La situazione di medio periodo di Sacyr resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 4,633 Euro. Supporto visto a quota 4,557. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 4,709.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```