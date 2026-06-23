Madrid: calo per Sacyr

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici , che presenta una flessione dell'1,89%.



Se si analizza l'andamento del titolo con l' Ibex 35 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Il quadro tecnico di breve periodo di Sacyr mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 4,824 Euro. Rischio di discesa fino a 4,72 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 4,928.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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