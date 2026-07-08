Milano 15:33
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Nasdaq 15:33
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Dow Jones 15:33
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Londra 15:33
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Parigi: seduta difficile per Societe Generale

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: seduta difficile per Societe Generale
A picco la big bank francese, che presenta un pessimo -5,36%.
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