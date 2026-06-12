Piazza Affari: brillante l'andamento di Banco BPM
(Teleborsa) - Scambia in profit la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, che lievita del 2,20%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Banco BPM più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Banco BPM è in rafforzamento con area di resistenza vista a 14,52 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,23. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 14,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```