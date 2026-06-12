Piazza Affari: brillante l'andamento di Banco BPM

(Teleborsa) - Scambia in profit la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che lievita del 2,20%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Banco BPM più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Banco BPM è in rafforzamento con area di resistenza vista a 14,52 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,23. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 14,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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