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Piazza Affari: scambi in positivo per Banco BPM

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi in positivo per Banco BPM
Balza in avanti la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,44%.
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