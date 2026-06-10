Milano
15:49
50.434
+0,34%
Nasdaq
15:49
29.125
+0,14%
Dow Jones
15:49
50.739
-0,26%
Londra
15:49
10.237
+0,09%
Francoforte
15:49
24.354
-0,32%
Mercoledì 10 Giugno 2026, ore 16.05
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: scambi in positivo per Banco BPM
Piazza Affari: scambi in positivo per Banco BPM
Migliori e peggiori
,
In breve
10 giugno 2026 - 12.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Balza in avanti la
banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,44%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: scambi al rialzo per Banco BPM
Piazza Affari: balza in avanti Banco BPM
Piazza Affari: scambi negativi per Banco BPM
Jefferies aumenta target price su BPER e Banco BPM
Titoli e Indici
Banco Bpm
+3,18%
Altre notizie
Banco BPM rimborsa bond Tier 2 da 300 milioni scadenza giugno 2031
Piazza Affari: scambi in positivo per STMicroelectronics
Piazza Affari: scambi in positivo per Banca MPS
Piazza Affari: scambi in positivo per Avio
Piazza Affari: scambi in positivo per Avio
MPS avvia valutazioni su operazioni Banco BPM e Intesa con advisor UBS e BofA
Guide
Risiko Bancario 2026: MPS dice addio a Siena e diventa l'ago della bilancia
Dopo la nostra panoramica sulle ultime operazioni di risiko bancario del 2025, una domanda sorge legittima: a oggi com'è cambiata la situazione?
leggi tutto