Piazza Affari: andamento sostenuto per Mediobanca
(Teleborsa) - Balza in avanti l'istituto di piazzetta Cuccia, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,74%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Mediobanca mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +19,13%, rispetto a +2,04% del principale indice della Borsa di Milano).
Lo status tecnico della banca d'affari italiana è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 25,71 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 25,22. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 26,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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