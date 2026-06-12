Piazza Affari: andamento sostenuto per Mediobanca

(Teleborsa) - Balza in avanti l' istituto di piazzetta Cuccia , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,74%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Mediobanca mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +19,13%, rispetto a +2,04% del principale indice della Borsa di Milano ).





Lo status tecnico della banca d'affari italiana è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 25,71 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 25,22. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 26,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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