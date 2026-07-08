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Piazza Affari: calo per Ferrari

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: calo per Ferrari
Ribasso per il cavallino rampante di Maranello, che presenta una flessione del 3,79%.
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