Piazza Affari: movimento negativo per Sanlorenzo

(Teleborsa) - Si muove verso il basso ilproduttore di yacht e superyacht , con una flessione del 2,76%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sanlorenzo più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di Sanlorenzo classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 37,23 Euro e primo supporto individuato a 36,33. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 38,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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