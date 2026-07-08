Piazza Affari: risultato positivo per ENI

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società del Cane a sei zampe , con una variazione percentuale del 2,56%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che ENI mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,99%, rispetto a +1,02% del principale indice della Borsa di Milano ).





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 20,98 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 21,13. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 21,28.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```