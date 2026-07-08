Piazza Affari: risultato positivo per ENI
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società del Cane a sei zampe, con una variazione percentuale del 2,56%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che ENI mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,99%, rispetto a +1,02% del principale indice della Borsa di Milano).
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 20,98 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 21,13. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 21,28.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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