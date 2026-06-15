Piazza Affari: profondo rosso per ENI

(Teleborsa) - In forte ribasso la società del Cane a sei zampe , che mostra un -4,82%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di ENI rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l' azienda che opera in tutta la filiera dell'energia , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 21,98 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 22,34 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 21,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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