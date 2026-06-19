Piazza Affari: andamento sostenuto per ENI

(Teleborsa) - Scambia in profit la società del Cane a sei zampe , che lievita del 2,34%.



La tendenza ad una settimana di ENI è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico dell' azienda che opera in tutta la filiera dell'energia mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 21,42 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 21,75. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 21,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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