Si muove in ribasso ENI a Piazza Affari

(Teleborsa) - Pressione sulla società del Cane a sei zampe , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,83%.



La tendenza ad una settimana di ENI è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve dell' azienda che opera in tutta la filiera dell'energia rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 23,22 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 22,59. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 23,86.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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