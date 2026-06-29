Somec, nuove commesse glazing navale da 54 milioni di euro su 7 nuove navi da crociera

(Teleborsa) - Somec , società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha acquisito nuove commesse per complessivi 54 milioni di euro. Si tratta di due distinti ordini, affidati da un primario gruppo cantieristico italiano, che riguardano la fornitura e l'installazione di sistemi vetrati su sette navi da crociera di nuova costruzione, destinate a due importanti compagnie di crociera internazionali.



Il primo ordine, del valore di 44 milioni di euro, riguarda la fornitura e l'installazione di sistemi vetrati su cinque navi da crociera per un'importante compagnia internazionale. L'intervento comprende la fornitura completa delle aree balcony delle cabine. Il secondo ordine, anch'esso destinato ad una compagnia crocieristica internazionale, ha un valore di circa 10 milioni di euro e prevede la fornitura e la posa in opera di vetrate per le sale pubbliche di due nuove navi.



Le attività operative relative ad entrambe le commesse prenderanno avvio nel 2027 e si concluderanno nel 2036, con ricadute economiche distribuite nell'intero arco temporale. Questi nuovi contratti portano il valore complessivo degli ordini acquisiti e comunicati al mercato nel corso del primo semestre dell'esercizio 2026 a superare i 330 milioni di euro.



"Aver comunicato al mercato ordini per un valore superiore ai 330 milioni di euro nel solo primo semestre rappresenta un segnale tangibile della qualità del nostro posizionamento e della profondità della domanda internazionale nei diversi ambiti in cui operiamo - ha commentato il presidente Oscar Marchetto - All'interno di questo scenario, pur in un contesto geopolitico che resta complesso, l'industria crocieristica internazionale continua ad esprimere una capacità di investimento davvero significativa ed una visione di lungo periodo, confermando un potenziale di sviluppo che si traduce in programmi concreti pluriennali".

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