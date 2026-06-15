Titoli di Stato italiani, portafoglio retail su nuovi massimi a marzo

(Teleborsa) - Il controvalore dei titoli di Stato italiani detenuti dagli investitori retail è aumentato a un nuovo massimo storico. È quanto emerge dai dati pubblicati da Banca d'Italia nel documento "Finanza pubblica, fabbisogno e debito".



A marzo 2026, si è portato a 418,786 miliardi di euro, rispetto ai 404,397 miliardi di febbraio. Nello stesso mese, il controvalore degli investitori esteri è sceso a 901,726 miliardi rispetto ai 913,398 miliardi di febbraio.

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