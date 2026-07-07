Fincantieri, contratto con Marc-Henry Cruise per la costruzione di una terza nave da crociera ultra-lusso

(Teleborsa) - Fincantieri ha firmato oggi un contratto con Marc-Henry Cruise Holdings, Joint Owner/Operator di Four Seasons Yachts, per la costruzione di una terza nave da crociera ultra-lusso, rafforzando la partnership di lunga data tra le due società.



Il valore dell’accordo, soggetto a finanziamento e ad altri termini e condizioni tipici di questo tipo di contratti - riporta una nota - è stato definito come "grande".



La consegna della nuova nave è prevista nel 2031. Si tratta della terza unità di una nuova classe di navi da crociera ultra-lusso progettate e costruite da Fincantieri presso il cantiere di Ancona dopo il successo della consegna della Four Seasons I, la prima nave concepita secondo la visione Navis Sapiens di Fincantieri, avvenuta all’inizio di quest’anno, e una seconda unità in costruzione che entrerà in servizio all’inizio del 2028.



La nuova nave manterrà lo stesso concept "all -suite" in stile residenziale che caratterizza la prima unità della classe. Con una lunghezza di 207 metri e una stazza lorda di circa 34.000 tonnellate, potrà ospitare suite progettate per massimizzare la connessione tra gli ospiti e l’oceano grazie ad ampie terrazze e spazi all'aperto.

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