A New York, forte ascesa per Devon Energy
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società attiva nell'esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,04%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Devon Energy più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Devon Energy, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 45,48 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 47,45. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 44,22.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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