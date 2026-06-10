A New York, forte ascesa per Devon Energy

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società attiva nell'esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,04%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Devon Energy più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Devon Energy , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 45,48 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 47,45. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 44,22.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```