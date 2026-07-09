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Analisi Tecnica: Dow Jones 30 dell'8/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 dell'8/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 luglio

Giornata negativa per il Dow Jones 30, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,09%.

Le implicazioni di medio periodo del Dow Jones 30 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 52.834,5 con primo supporto visto a 52.083,8. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 51.819,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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