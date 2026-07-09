Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 dell'8/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 luglio
Brilla l'indice nipponico, che chiude la seduta con un aumento dell'1,62%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del Nikkei 225. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 69.563,7. Primo supporto a 66.615,7. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 65.272,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)