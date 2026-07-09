Milano 16:23
52.303 +0,94%
Nasdaq 16:23
29.446 +0,66%
Dow Jones 16:23
52.388 +0,08%
Londra 16:23
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Francoforte 16:23
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Borsa: Bene Milano, in crescita dello 0,98% alle 16:00

Il FTSE MIB allunga a 52.324,52 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene Milano, in crescita dello 0,98% alle 16:00
Risultato positivo dello 0,98% per Milano, alle 16:00, che continua gli scambi a 52.324,52 punti.
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