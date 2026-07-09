Milano 16:23
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Borsa: Ingessato il Dow Jones (-0,19%)

Il Dow Jones esordisce a 52.249,44 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ingessato il Dow Jones (-0,19%)
L'indice del principale listino USA tratta con un modesto -0,19%, a quota 52.249,44 in apertura.
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