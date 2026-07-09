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Borsa: Ingessato il Dow Jones (-0,19%)
Il Dow Jones esordisce a 52.249,44 punti
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09 luglio 2026 - 15.33
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