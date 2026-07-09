Milano 13:23
52.191 +0,72%
Nasdaq 8-lug
29.253 +0,27%
Dow Jones 8-lug
52.348 -1,09%
Londra 13:23
10.418 -0,67%
Francoforte 13:23
24.925 +0,11%

Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,86% alle 10:30

Il FTSE MIB tratta in utile a 52.263,44 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,86% alle 10:30
Spunto rialzista dello 0,86% per Milano, alle 10:30, che continua le contrattazioni a 52.263,44 punti.
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